Jaunpur News: कुत्ते के हमले से 15 साल की किशोरी घायल

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गैंगस्टर एक्ट में आरोपी गिरफ्तार

खुटहन। पुलिस ने गोबध, पशु क्रूरता तथा गैंगस्टर एक्ट में वांछित आसिफ उर्फ आशिक को लक्ष्मी मोड़ तिराहे से गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी विक्रम लक्ष्मण सिंह ने बताया कि आरोपी का चालान करने के बाद न्यायालय में पेश किया गया। जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। संवाद