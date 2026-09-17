प्रधानमंत्री के जन्मोत्सव पर रक्तदान शिविर, सेवा का लिया संकल्प; VIDEO

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शाहगंज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। कार्यक्रम में लोगों ने रक्तदान कर जरूरतमंदों की मदद का संकल्प लिया। आयोजकों ने कहा कि रक्त की एक-एक बूंद किसी की जिंदगी बचाने में सहायक हो सकती है। शिविर में युवाओं समेत कई लोगों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया और सेवा का संदेश दिया।

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