{"_id":"6aac1cfb2c2642173d057d9d","slug":"video-bjp-workers-donate-blood-on-pm-modi-birthday-2026-09-17","type":"video","status":"publish","title_hn":"पीएम मोदी के जन्मदिन पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया रक्तदान, VIDEO","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

जौनपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। शिविर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने उत्साह के साथ रक्तदान किया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि रक्तदान महादान है और इससे जरूरतमंद मरीजों की मदद की जा सकती है। शिविर के दौरान रक्तदाताओं का उत्साहवर्धन किया गया। आयोजन में पार्टी के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे।

... और पढ़ें