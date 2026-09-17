Jaunpur News: खंभे पर चढ़कर तार जोड़ रहा युवक करंट के झटके से नीचे गिरा, घायल
वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 17 Sep 2026 02:03 AM IST
Updated Thu, 17 Sep 2026 02:03 AM IST
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सुइथाकलां। खानपुर चौरवा गांव में बुधवार को बिजली के खंभे पर चढ़कर तार जोड़ रहा जहुरुद्दीनपुर निवासी राजेश तिवारी करंट की चपेट में आकर नीचे गिर गया। झुलसे युवक को स्थानीय लोग डॉक्टर के पास ले गए, हालत गंभीर देखकर डॉक्टर ने शाहगंज सीएचसी के लिए रेफर कर दिया गया। परिजनों का आरोप है कि राजेश लाइन बनाने का काम करता है। बिजली निगम से शटडाउन लेने के बाद ही खंभे पर चढ़कर तार जोड़ रहा था। इसी दौरान बिजली आपूर्ति बहाल हो गई। इस कारण वह करंट की चपेट में आ गया। बिजली निगम के जेई बलदाऊ यादव ने बताया कि घायल युवक निगम का कर्मचारी नहीं है। शटडाउन लेने के लिए क्षेत्रिय लाइनमैन जेई से अनुमति लेते हैं। इसके बाद एसएसओ शटडाउन देते हैं। हादसा कैसे हुआ इसकी जांच की जा रही है।
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