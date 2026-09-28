फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
विज्ञापन
Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Jaunpur News ›   Asian Games 2026 Jaunpur Rohit Yadav wins bronze in javelin

जौनपुर के लाल रोहित यादव का कमाल, भाला फेंक में जीता कांस्य, गांव में मनाया गया जश्न

Mon, 28 Sep 2026 09:07 PM IST
Pragati Chand
Pragati Chand Pragati Chand
Updated Mon, 28 Sep 2026 09:07 PM IST
Asian Games 2026 Jaunpur Rohit Yadav wins bronze in javelin
जापान के नागोया में आयोजित 20वें एशियाई खेल (एशियाड) में जौनपुर की माटी के लाल और देश के स्टार जेवलिन थ्रोअर रोहित यादव ने कांस्य पदक जीतकर देश और जिले का मान बढ़ाया है। सोमवार को खेले गए बेहद कड़े और रोमांचक फाइनल मुकाबले में रोहित ने 84.35 मीटर दूर भाला फेंककर पोडियम पर तीसरा स्थान हासिल किया। हालांकि, रोहित अपने हालिया नेशनल बेस्ट रिकॉर्ड (87.48 मीटर) को दोहराने से चूक गए लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उनकी इस स्वर्णिम उपलब्धि से पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

Recommended

वीडियो: जिला स्तरीय खेलकूद में शमशेर स्कूल नाहन का शानदार प्रदर्शन

Video: Shamsher School Nahan's impressive performance in district-level sports
Sirmour
28 Sep 2026

VIDEO: सुल्तानपुर में बैंक सखियों ने मानदेय वृद्धि और स्थायीकरण की मांग की

VIDEO: सुल्तानपुर में बैंक सखियों ने मानदेय वृद्धि और स्थायीकरण की मांग की
Sultanpur
28 Sep 2026

VIDEO: आगरा में CEC के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, कलेक्ट्रेट में नारेबाजी और हंगामा; अमित सिंह बोले- इस्तीफा दें

Congress Protests Against CEC in Agra
Agra
28 Sep 2026

VIDEO: आईसीपी रुपईडीहा में दो दिन इंटरनेट ठप, करीब 50 करोड़ का कारोबार प्रभावित

VIDEO: आईसीपी रुपईडीहा में दो दिन इंटरनेट ठप, करीब 50 करोड़ का कारोबार प्रभावित
Bahraich
28 Sep 2026

जिंदगी की जंग हारी मासूम: फरीदाबाद में बोरवेल से पांच घंटे बाद नेहा को निकाला, इस वजह से रेस्क्यू में हुई देरी

Neha rescued from a borewell in Faridabad after five hours
Faridabad
28 Sep 2026
विज्ञापन

फरीदाबाद: बोरवेल से सुबह 3:55 बजे NDRF और आर्मी ने बच्ची को निकाला, तुरंत भेजा था अस्पताल

Faridabad NDRF and the Army rescued the girl from borewell at 3:55 AM
Faridabad
28 Sep 2026

ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग तेज: भारतीय युवा कांग्रेस के प्रदर्शन का अनोखा अंदाज, जंतर-मंतर की ओर मार्च

unique style of protest by Indian Youth Congress over resignation of Gyanesh Kumar in delhi
Delhi
28 Sep 2026
विज्ञापन

गुरुहरसहाए के लखमीरपुरा में घर पर हमला, तोड़फोड़ का आरोप

Allegations of attack and vandalism at a house in Lakhmirpura, Guruhar-Sahai.
Chandigarh-Punjab
28 Sep 2026

पठानकोट में पंजाब कांग्रेस के सह-प्रभारी सूरज ठाकुर ने ली कार्यकर्ताओं की बैठक

Punjab Congress co-in-charge Suraj Thakur held a meeting with party workers in Pathankot.
Chandigarh-Punjab
28 Sep 2026

श्रीनगर के बजीरो का बाग में सूखे शीशम की शाखा गिरी, बिजली की तारें क्षतिग्रस्त

Branch of a dried Shisham tree fell in Srinagar Waziro ka Bagh; power lines damaged
Pauri
28 Sep 2026

फिरोजपुर के हुसैनीवाला विरासत कांप्लेक्स का काम अधूरा, आज होना था उद्घघाटन

Work on Ferozepur's Hussainiwala Heritage Complex remains incomplete; inauguration was scheduled for today.
Chandigarh-Punjab
28 Sep 2026

कीर्तिनगर में कांग्रेसियों का प्रदर्शन, मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पुतला जलाकर जताया विरोध

Congress workers protest in Kirtinagar register protest by burning effigies of the Chief Election Commissioner
Tehri
28 Sep 2026

भिंड: गोरमी के जलविहार मेले का वीडियो वायरल, मंच पर महिला कलाकारों का डांस और उड़ते दिखे नोट

Dance performance by female entertainers at the fair; money showered in front of the stage; video goes viral.
Bhind
28 Sep 2026

सोलन: फोरलेन किनारे नालियों की बदहाल व्यवस्था पर NHAI से मांगा जवाब, नीचे बसे गांवों के लिए बना परेशानी का सबब

solan fourlane drainage problem nhai review meeting
Solan
28 Sep 2026

हमीरपुर: विधायक आपके द्वार पहुंचे, सिकांदर पंचायत में सुनीं ग्रामीणों की समस्याएं

mla your doorstep sikandar panchayat sujanpur hamirpur ranjit singh
Hamirpur (Himachal)
28 Sep 2026

कौड़ियागंज की काली नदी पार करने का एक ही सहारा, महावीर की नाव

कौड़ियागंज की काली नदी पार करने का एक ही सहारा, महावीर की नाव
Aligarh
28 Sep 2026

मंडला: चोरी के आरोप में जूनियर छात्रों की बेल्ट से पिटाई, हाथों पर रखे अंगारे; छात्रावास में बड़ी कार्रवाई

Major action in the Pathasihora hostel assault case in Mandla; superintendent suspended, 8 students expelled
Madhya Pradesh
28 Sep 2026

अलीगढ़ के सीआरपीएफ जवान की साइलेंट हार्ट अटैक से मौत

अलीगढ़ के सीआरपीएफ जवान की साइलेंट हार्ट अटैक से मौत
Aligarh
28 Sep 2026

एएमयू में छात्रसंघ चुनाव की मांग तेज, बैरिकेडिंग कर छात्रों ने लगाया जाम

एएमयू में छात्रसंघ चुनाव की मांग तेज, बैरिकेडिंग कर छात्रों ने लगाया जाम
Aligarh
28 Sep 2026

अयोध्या में महापौर बोले- चुनाव आयोग पर कांग्रेस के आरोप जनता को गुमराह करने वाले हैं

अयोध्या में महापौर बोले- चुनाव आयोग पर कांग्रेस के आरोप जनता को गुमराह करने वाले हैं
Ayodhya
28 Sep 2026

गोंडा में 30 साल पुराने नजूल भूमि विवाद में वादी ने हटाया कब्जा

गोंडा में 30 साल पुराने नजूल भूमि विवाद में वादी ने हटाया कब्जा
Gonda
28 Sep 2026

बहराइच के मिहींपुरवा क्षेत्र में बारिश के बाद सड़कें बनीं तालाब, खेतों में तैर रही धान की फसल

बहराइच के मिहींपुरवा क्षेत्र में बारिश के बाद सड़कें बनीं तालाब, खेतों में तैर रही धान की फसल
Bahraich
28 Sep 2026

बदायूं: बिसौली तहसील परिसर में चोरों ने अधिवक्ता का चैंबर खंगाला, दो लाख के स्टांप व लैपटॉप चोरी

अधिवक्ता के चैंबर में जांच करती पुलिस
Budaun
28 Sep 2026

अंबेडकरनगर में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, पुलिस से हुई तीखी नोकझोंक

अंबेडकरनगर में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, पुलिस से हुई तीखी नोकझोंक
Ambedkar Nagar
28 Sep 2026

मंडी: 'तंज कसने से विकास नहीं होता, मेरे मुंह में सच में 32 दांत हैं', बल्ह विधायक इंद्र सिंह गांधी का सीएम सुक्खू पर पलटवार

indra singh gandhi targets cm sukhvinder singh sukhu over balh visit 32 teeth remark
Mandi
28 Sep 2026

सोलन: तमड़ोह स्कूल में बच्चों के चेहरों पर आई मुस्कान, रोटरी क्लब नालागढ़ ने बांटे जूते

rotary club nalagarh distributes shoes to children tamadoh school solan
Solan
28 Sep 2026

‘विकसित उत्तर प्रदेश’ की संकल्पना पर आधारित मॉडल को लोगों ने खूब सराहा

People highly appreciated the model based on the vision of a ‘Developed Uttar Pradesh’.
Gorakhpur
28 Sep 2026

पुलिस की पाठशाला: नशे और साइबर अपराध से बचाव का पाठ पढ़ाया, एएसपी गौरवजीत सिंह ने छात्रों को बताए बचने के उपाय

police ki pathshala mehli school drug abuse cyber crime awareness
Shimla
28 Sep 2026

अवधेश प्रसाद से मिले श्रीरामेष्ट धर्मार्थ सेवा ट्रस्ट के संत, अयोध्या से जगन्नाथ पुरी सीधी ट्रेन की मांग

अवधेश प्रसाद से मिले श्रीरामेष्ट धर्मार्थ सेवा ट्रस्ट के संत, अयोध्या से जगन्नाथ पुरी सीधी ट्रेन की मांग
Ayodhya
28 Sep 2026

अमेठी में ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कांग्रेसियों का प्रदर्शन, पुलिस से धक्का-मुक्की

अमेठी में ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कांग्रेसियों का प्रदर्शन, पुलिस से धक्का-मुक्की
Amethi
28 Sep 2026
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed