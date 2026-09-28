{"_id":"6aba89a9ebd8b176fa082053","slug":"video-asian-games-2026-jaunpur-rohit-yadav-wins-bronze-in-javelin-2026-09-28","type":"video","status":"publish","title_hn":"जौनपुर के लाल रोहित यादव का कमाल, भाला फेंक में जीता कांस्य, गांव में मनाया गया जश्न","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

जापान के नागोया में आयोजित 20वें एशियाई खेल (एशियाड) में जौनपुर की माटी के लाल और देश के स्टार जेवलिन थ्रोअर रोहित यादव ने कांस्य पदक जीतकर देश और जिले का मान बढ़ाया है। सोमवार को खेले गए बेहद कड़े और रोमांचक फाइनल मुकाबले में रोहित ने 84.35 मीटर दूर भाला फेंककर पोडियम पर तीसरा स्थान हासिल किया। हालांकि, रोहित अपने हालिया नेशनल बेस्ट रिकॉर्ड (87.48 मीटर) को दोहराने से चूक गए लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उनकी इस स्वर्णिम उपलब्धि से पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर है।

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