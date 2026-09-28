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लाइब्रेरी संचालक की मौत का मामला: हत्या का आरोप लगा शव सड़क पर रखकर किया प्रदर्शन, तीन घंटे बाद हुई एफआईआर

Mon, 28 Sep 2026 09:23 PM IST
Pragati Chand अमर उजाला नेटवर्क, जौनपुर।
अमर उजाला नेटवर्क, जौनपुर। Published by: Pragati Chand Updated Mon, 28 Sep 2026 09:23 PM IST
सार

जौनपुर जिले में लाइब्रेरी संचालक की मौत पर परिजनों ने हत्या की आशंका जताई। साथ ही आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए परिजनों और ग्रामीणों ने सरपतहां-समोधपुर मार्ग जाम जाम कर दिया। 

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हत्या का आरोप लगाकर ग्रामीणों का प्रदर्शन - फोटो : अमर उजाला

जौनपुर जिले में सरपतहां के ऊंचगांव (जमौली) निवासी लाइब्रेरी संचालक संतोष (35) की मौत के मामले में सोमवार को परिजनों और ग्रामीणों ने शव सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया। परिजन संतोष की हत्या का आरोप लगाते हुए आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग पर अड़े थे। 

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मृतक संतोष - फोटो : अमर उजाला
करीब तीन घंटे तक चले प्रदर्शन के कारण सुबह 8 से 11 बजे तक सरपतहां-समोधपुर मार्ग पर आवागमन बंद रहा। पुलिस ने कुल्हना समोधपुर निवासी किरन और भेला निवासी विवेक के खिलाफ हत्या की प्राथमिकी दर्ज की। इसके बाद परिजन शव अंतिम संस्कार के लिए ले गए।
 
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हत्या का आरोप लगाकर ग्रामीणों का प्रदर्शन - फोटो : अमर उजाला
संतोष का शव रविवार को भेला गांव में बेल के पेड़ की डाल पर फंदे से लटका मिला था। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा था। सोमवार को पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने शव परिजनों को सौंप दिया। गांव पहुंचने के बाद परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए शव को लाइब्रेरी के बगल स्थित कमरे में रख दिया।

 
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हत्या का आरोप लगाकर ग्रामीणों का प्रदर्शन - फोटो : अमर उजाला
परिजनों का आरोप है कि संतोष की हत्या करने के बाद शव को पेड़ से लटकाया गया है। उन्होंने आरोपियों के खिलाफ हत्या की प्राथमिकी दर्ज करने के साथ ही मौके पर डीएम को बुलाने की मांग की। पुलिस ने परिजनों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वे प्राथमिकी दर्ज होने तक शव हटाने को तैयार नहीं हुए।
 
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हत्या का आरोप लगाकर ग्रामीणों का प्रदर्शन - फोटो : अमर उजाला
पुलिस बोली
मृतक के पिता अलगू गौतम की तहरीर पर दो लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। परिजन कुछ और लोगों के खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज कराने की मांग कर रहे थे। जांच के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। -रामाश्रय राय, थानाध्यक्ष 
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