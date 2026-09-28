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एशियाई खेल 2026: जौनपुर के लाल रोहित यादव का कमाल, भाला फेंक में कांस्य पदक जीतकर देश का बढ़ाया मान

Mon, 28 Sep 2026 08:08 PM IST
Pragati Chand अमर उजाला नेटवर्क, जौनपुर।
अमर उजाला नेटवर्क, जौनपुर। Published by: Pragati Chand Updated Mon, 28 Sep 2026 08:08 PM IST
सार

जौनपुर के रोहित यादव ने एशियाई खेल में जेवलिन में कांस्य पदक जीतकर देश और जिले का मान बढ़ाया है। रोमांचक मुकाबले में श्रीलंका के रोमेश को स्वर्ण मिला। वहीं भारत के ही यशवीर सिंह ने रजत पर कब्जा जमाया। 

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Asian Games 2026 Jaunpur Rohit Yadav wins bronze in javelin
रोहित यादव - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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जापान के नागोया में आयोजित 20वें एशियाई खेल (एशियाड) में जौनपुर की माटी के लाल और देश के स्टार जेवलिन थ्रोअर रोहित यादव ने कांस्य पदक जीतकर देश और जिले का मान बढ़ाया है। सोमवार को खेले गए बेहद कड़े और रोमांचक फाइनल मुकाबले में रोहित ने 84.35 मीटर दूर भाला फेंककर पोडियम पर तीसरा स्थान हासिल किया। हालांकि, रोहित अपने हालिया नेशनल बेस्ट रिकॉर्ड (87.48 मीटर) को दोहराने से चूक गए लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उनकी इस स्वर्णिम उपलब्धि से पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर है। 

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फाइनल मुकाबले में शुरुआत से ही कड़ा मुकाबला देखने को मिला। श्रीलंका के रोमेश पथिरागे ने जबरदस्त उलटफेर करते हुए 88.55 मीटर का जोरदार थ्रो कर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। वहीं, भारत के ही यशवीर सिंह ने शानदार लय दिखाते हुए 85.72 मीटर भाला फेंककर रजत पदक पर कब्जा जमाया। 
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रोहित यादव ने कड़े संघर्ष के बाद 84.35 मीटर की दूरी तय कर कांस्य पदक देश की झोली में डाला। इस तरह पोडियम पर भारत के दो एथलीटों ने एक साथ तिरंगा लहराया। मछलीशहर तहसील के अदारी डभिया गांव में जैसे ही रोहित के पदक जीतने की खबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हुई, ग्रामीण खुशी से झूम उठे। 
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पिता सभाजीत यादव और परिवार के सदस्यों को बधाई देने वालों का तांता लग गया। ग्रामीणों ने ढोल-नगाड़ों की थाप पर जश्न मनाया और एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। रोहित के पिता व पूर्व मैराथन धावक सभाजीत यादव ने कहा कि खेल में हार-जीत लगी रहती है, हालांकि वे रोहित से स्वर्ण की उम्मीद कर रहे थे लेकिन एशिया स्तर की इतनी बड़ी प्रतियोगिता में देश के लिए कांस्य पदक जीतना भी गर्व की बात है। रोहित आगे होने वाली अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में अपनी कमियों को सुधारकर देश के लिए गोल्ड मेडल जरूर लाएगा।

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