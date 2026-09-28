अधेड़ की सिर कूचकर हत्या: ज्वेलरी शॉप के बरामदे में सोते वक्त कांड, दुकान का ताला टूटा, सामान सुरक्षित; पूछताछ
जौनपुर जिले में एक अधेड़ की सिर कूचकर हत्या कर दी गई। घटना उस समय हुई, जब वह ज्वेलर्स की दुकान के बरामदे में सो रहा था। सुबह घटना की जानकारी होने पर आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस मामले की जांच और हत्यारोपी की तलाश में जुटी है।
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जौनपुर के सिकरारा थाना क्षेत्र के गोदाम बाजार चौराहे पर ज्वेलर्स की दुकान के बरामदे में सो रहे अधेड़ की रविवार रात सिर पर भारी वस्तु से वार कर हत्या कर दी गई। सोमवार भोर करीब तीन बजे बाजारवासियों को घटना की जानकारी हुई तो हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फील्ड यूनिट ने मौके से साक्ष्य जुटाए हैं। घटना के खुलासे के लिए तीन टीमें गठित की गई हैं।
मृतक की पहचान भभौरी गांव निवासी उदयराज यादव (50) के रूप में हुई। बाजारवासियों के मुताबिक उदयराज करीब 15 वर्षों से गोदाम बाजार में ही रहता था और रात में विंध्यवासिनी ज्वेलर्स की दुकान के बरामदे में सो जाता था। वह लोगों से ज्यादा बातचीत नहीं करता था और कभी-कभार ही घर जाता था। पुलिस के अनुसार, उदयराज के सिर पर किसी भारी वस्तु से वार किया गया। मौके पर खून फैला मिला और दुकान की दीवार पर भी खून के छींटे पाए गए।
दुकान का ताला टूटा, सामान सुरक्षित
सिकरारा-बरईपार मार्ग स्थित गोदाम बाजार में खपरहां गांव निवासी हिमांशु सेठ विंध्यवासिनी ज्वेलर्स के नाम से दुकान चलाते हैं। सोमवार सुबह दुकान का ताला टूटा मिला। हालांकि, दुकान से किसी सामान के गायब होने की जानकारी नहीं है। ऐसे में पुलिस हत्या की वजह समेत अन्य बिंदुओं पर जांच कर रही है।
घटना की सूचना पर अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण आतिश कुमार सिंह, सीओ सदर सम्यक चौधरी और थानाध्यक्ष तेजबहादुर सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। आसपास के थानों से भी फोर्स बुला ली गई। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण करने के साथ ही आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है।
परिजनों से भी पूछताछ
उदयराज चार भाइयों में था। उसके भाई अभयराज और छविराज यादव की पहले ही मौत हो चुकी है, जबकि छोटा भाई दीपराज मुंबई में रहता है। मां उभयराजी देवी उर्फ भुटका समेत परिजनों को घटना की जानकारी मिली तो वे मौके पर पहुंचे और रोने-बिलखने लगे।
अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण आतिश कुमार सिंह ने बताया कि परिजनों और आसपास के लोगों से बातचीत में मृतक के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने की जानकारी मिली है। घटना के संबंध में तत्काल अभियोग दर्ज किया जा रहा है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में घटना के अनावरण के लिए तीन टीमें गठित की गई हैं। सभी बिंदुओं पर गहनता से जांच की जा रही है और जल्द घटना का खुलासा किया जाएगा।