अधेड़ की सिर कूचकर हत्या: ज्वेलरी शॉप के बरामदे में सोते वक्त कांड, दुकान का ताला टूटा, सामान सुरक्षित; पूछताछ

परिजनों से भी पूछताछ

उदयराज चार भाइयों में था। उसके भाई अभयराज और छविराज यादव की पहले ही मौत हो चुकी है, जबकि छोटा भाई दीपराज मुंबई में रहता है। मां उभयराजी देवी उर्फ भुटका समेत परिजनों को घटना की जानकारी मिली तो वे मौके पर पहुंचे और रोने-बिलखने लगे।



अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण आतिश कुमार सिंह ने बताया कि परिजनों और आसपास के लोगों से बातचीत में मृतक के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने की जानकारी मिली है। घटना के संबंध में तत्काल अभियोग दर्ज किया जा रहा है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में घटना के अनावरण के लिए तीन टीमें गठित की गई हैं। सभी बिंदुओं पर गहनता से जांच की जा रही है और जल्द घटना का खुलासा किया जाएगा।