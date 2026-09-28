फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Varanasi News ›   old man sleeping on veranda of jewelry shop murdered having his head smashed police force arrives scene

अधेड़ की सिर कूचकर हत्या: ज्वेलरी शॉप के बरामदे में सोते वक्त कांड, दुकान का ताला टूटा, सामान सुरक्षित; पूछताछ

Mon, 28 Sep 2026 09:29 AM IST
Aman Vishwakarma अमर उजाला नेटवर्क, जाैनपुर।
अमर उजाला नेटवर्क, जाैनपुर। Published by: Aman Vishwakarma Updated Mon, 28 Sep 2026 09:29 AM IST
सार

जौनपुर जिले में एक अधेड़ की सिर कूचकर हत्या कर दी गई। घटना उस समय हुई, जब वह ज्वेलर्स की दुकान के बरामदे में सो रहा था। सुबह घटना की जानकारी होने पर आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस मामले की जांच और हत्यारोपी की तलाश में जुटी है।

विज्ञापन
old man sleeping on veranda of jewelry shop murdered having his head smashed police force arrives scene
इसी जगह मिली थी लाश। - फोटो : संवाद

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

जौनपुर के सिकरारा थाना क्षेत्र के गोदाम बाजार चौराहे पर ज्वेलर्स की दुकान के बरामदे में सो रहे अधेड़ की रविवार रात सिर पर भारी वस्तु से वार कर हत्या कर दी गई। सोमवार भोर करीब तीन बजे बाजारवासियों को घटना की जानकारी हुई तो हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फील्ड यूनिट ने मौके से साक्ष्य जुटाए हैं। घटना के खुलासे के लिए तीन टीमें गठित की गई हैं।

विज्ञापन




मृतक की पहचान भभौरी गांव निवासी उदयराज यादव (50) के रूप में हुई। बाजारवासियों के मुताबिक उदयराज करीब 15 वर्षों से गोदाम बाजार में ही रहता था और रात में विंध्यवासिनी ज्वेलर्स की दुकान के बरामदे में सो जाता था। वह लोगों से ज्यादा बातचीत नहीं करता था और कभी-कभार ही घर जाता था। पुलिस के अनुसार, उदयराज के सिर पर किसी भारी वस्तु से वार किया गया। मौके पर खून फैला मिला और दुकान की दीवार पर भी खून के छींटे पाए गए।

विज्ञापन

दुकान का ताला टूटा, सामान सुरक्षित
सिकरारा-बरईपार मार्ग स्थित गोदाम बाजार में खपरहां गांव निवासी हिमांशु सेठ विंध्यवासिनी ज्वेलर्स के नाम से दुकान चलाते हैं। सोमवार सुबह दुकान का ताला टूटा मिला। हालांकि, दुकान से किसी सामान के गायब होने की जानकारी नहीं है। ऐसे में पुलिस हत्या की वजह समेत अन्य बिंदुओं पर जांच कर रही है।

घटना की सूचना पर अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण आतिश कुमार सिंह, सीओ सदर सम्यक चौधरी और थानाध्यक्ष तेजबहादुर सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। आसपास के थानों से भी फोर्स बुला ली गई। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण करने के साथ ही आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है।

विज्ञापन

old man sleeping on veranda of jewelry shop murdered having his head smashed police force arrives scene
दुकान के बाहर पुलिस और भीड़। - फोटो : संवाद

परिजनों से भी पूछताछ
उदयराज चार भाइयों में था। उसके भाई अभयराज और छविराज यादव की पहले ही मौत हो चुकी है, जबकि छोटा भाई दीपराज मुंबई में रहता है। मां उभयराजी देवी उर्फ भुटका समेत परिजनों को घटना की जानकारी मिली तो वे मौके पर पहुंचे और रोने-बिलखने लगे।

अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण आतिश कुमार सिंह ने बताया कि परिजनों और आसपास के लोगों से बातचीत में मृतक के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने की जानकारी मिली है। घटना के संबंध में तत्काल अभियोग दर्ज किया जा रहा है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में घटना के अनावरण के लिए तीन टीमें गठित की गई हैं। सभी बिंदुओं पर गहनता से जांच की जा रही है और जल्द घटना का खुलासा किया जाएगा।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed