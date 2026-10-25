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उरई मेडिकल कॉलेज में छात्राओं की रैगिंग का दूसरा वीडियो वायरल

Himanshu Awasthi

Updated Sun, 25 Oct 2026 10:42 AM IST Updated Sun, 25 Oct 2026 10:42 AM IST







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राजकीय मेडिकल कॉलेज में रैगिंग का एक और सनसनीखेज वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस दूसरे वीडियो में सीनियर छात्राएं जूनियर छात्राओं के साथ अभद्र व्यवहार और गाली-गलौज करती नजर आ रही हैं। ... और पढ़ें

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