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उरई: राजकीय मेडिकल कॉलेज में रैगिंग, पांच मिनट के दो वीडियो वायरल, कमेटी की रिपोर्ट पर आरोपी छात्र निष्कासित

Sun, 25 Oct 2026 09:43 AM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, उरई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, उरई Published by: Himanshu Awasthi Updated Sun, 25 Oct 2026 09:43 AM IST
सार

Orai News: उरई स्थित राजकीय मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस के जूनियर छात्रों के साथ रैगिंग का मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर लगभग पांच-पांच मिनट के दो वीडियो वायरल हुए हैं, जिनमें सीनियर छात्रों द्वारा जूनियरों को कमरे में बंद कर प्रताड़ित करने और गाली-गलौज करने के आरोप हैं।

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Orai Ragging at Government Medical Collegetwo videos gone viral accused students expelled
वीडियो ग्रैब - फोटो : amar ujala

विस्तार
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उरई जिले में राजकीय मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस के जूनियर छात्रों के साथ रैगिंग का मामला सामने आने के बाद कॉलेज प्रशासन ने आरोपी छात्रों को निष्कासित कर दिया है। सोशल मीडिया पर करीब पांच-पांच मिनट के दो वीडियो वायरल हो रहे हैं। इनमें सीनियर छात्रों पर जूनियरों को कमरे में बंद कर गाली-गलौज करने और प्रताड़ित करने के आरोप हैं।

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वीडियो सामने आने के बाद लोगों में आक्रोश है। लोगों का कहना है कि मेडिकल कॉलेज जैसे शिक्षण संस्थान में पढ़ाई और अनुशासन का माहौल होना चाहिए, लेकिन इस तरह की घटनाएं संस्थान की व्यवस्था पर सवाल खड़े करती हैं। आरोप है कि कॉलेज परिसर में आए दिन विवाद होते रहते हैं। मरीजों और तीमारदारों के साथ मारपीट की घटनाएं भी पहले सामने आ चुकी हैं।

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आरोपी छात्रों को निष्कासित कर दिया
ऐसे में रैगिंग के वीडियो सामने आने से कॉलेज की छवि और परिसर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं। मामले में मेडिकल कॉलेज के प्रचार्य डॉ. अरविंद त्रिवेदी ने बताया कि घटना की जांच की जा रही है। कमेटी ने आरोपी छात्रों को निष्कासित कर दिया है। कॉलेज प्रशासन की कार्रवाई के बाद अब मामले की जांच और आगे की कार्रवाई पर नजर रहेगी।

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