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Jalaun News: कालपी में कटे कनेक्शन के बाद भी बिजली चोरी, पांच पर प्राथमिकी

Sun, 25 Oct 2026 01:08 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 25 Oct 2026 01:08 AM IST
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Electricity theft in Kalpi despite disconnection, FIR against five
कालपी। बिजली का बकाया जमा नहीं करने पर कनेक्शन काटे जाने के बावजूद पांच उपभोक्ता बिजली का इस्तेमाल करते मिले। विभागीय जांच में मामला सामने आने के बाद बिजली चोरी निरोधक थाने में पांचों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराया गया है।
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उपखंड अधिकारी धर्मेंद्र सिंह सचान के अनुसार, नगर में बकाया जमा नहीं करने वाले उपभोक्ताओं के बड़ी संख्या में बिजली कनेक्शन काटे गए थे। शुक्रवार को अवर अभियंता सत्य प्रकाश ने इन कनेक्शनों की जांच की। इस दौरान राम चबूतरा मोहल्ले में पांच उपभोक्ता मीटर से अलग बिजली का उपभोग करते मिले। विभाग ने इसे बिजली चोरी मानते हुए विद्युत अधिनियम के तहत कार्रवाई की है।
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उपखंड अधिकारी ने बताया कि बकायेदारों के कनेक्शन काटने के साथ बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। उन्होंने उपभोक्ताओं से समय पर बिजली बिल जमा करने की अपील की। (संवाद)
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