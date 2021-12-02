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Jalaun News: भूसे की बोरियों के बीच निकला सांप

Sun, 25 Oct 2026 01:08 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 25 Oct 2026 01:08 AM IST
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A snake emerged from among the sacks of straw.
जालौन। तहसील क्षेत्र के उदोतपुरा गांव में शनिवार दोपहर पशुबाड़े में रखी भूसे की बोरियों के बीच सांप निकलने से ग्रामीणों में दहशत फैल गई। सूचना मिलने पर पहुंची वन विभाग की टीम ने सांप को सुरक्षित पकड़कर जंगल में छोड़ दिया।
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गांव निवासी शंकरिया चौहान के घर के बगल में पशुबाड़ा बना है। वहां भूसे की बोरियां रखी थीं। शनिवार दोपहर परिवार के सदस्य पशुओं को चारा-पानी देने के लिए पशुबाड़े में पहुंचे। भूसे की बोरियों से चारा निकालते समय अचानक उन्हें बीच में सांप दिखाई दिया। सांप देखते ही वहां अफरातफरी मच गई। जानकारी मिलने पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी। मौके पर पहुंची टीम ने सावधानी से सांप का रेस्क्यू किया। इसके बाद उसे सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया गया। (संवाद)
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