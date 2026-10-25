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उरई रैगिंग कांड: पांच मिनट के वायरल वीडियो से मचा हड़कंप, प्राचार्य बोले- कमेटी की रिपोर्ट पर हुई कार्रवाई

Himanshu Awasthi

Updated Sun, 25 Oct 2026 09:42 AM IST Updated Sun, 25 Oct 2026 09:42 AM IST







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उरई स्थित राजकीय मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस के जूनियर छात्रों के साथ रैगिंग का मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर लगभग पांच-पांच मिनट के दो वीडियो वायरल हुए हैं, जिनमें सीनियर छात्रों द्वारा जूनियरों को कमरे में बंद कर प्रताड़ित करने और गाली-गलौज करने के आरोप हैं। ... और पढ़ें

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