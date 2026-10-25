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उरई मेडिकल कॉलेज: रैगिंग का दूसरा वीडियो भी आया सामने, सीनियर छात्राओं ने की गाली-गलौज, सुरक्षा पर उठे सवाल

Sun, 25 Oct 2026 10:41 AM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, उरई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, उरई Published by: Himanshu Awasthi Updated Sun, 25 Oct 2026 10:41 AM IST
सार

Orai News: राजकीय मेडिकल कॉलेज में रैगिंग का एक और सनसनीखेज वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस दूसरे वीडियो में सीनियर छात्राएं जूनियर छात्राओं के साथ अभद्र व्यवहार और गाली-गलौज करती नजर आ रही हैं।

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Orai Medical College second video of ragging has surfaced senior female students used abusive language
वीडियो ग्रैब - फोटो : amar ujala

विस्तार
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उरई मेडिकल कॉलेज के रैगिंग मामले में दूसरा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। इसमें सीनियर छात्राएं जूनियर छात्राओं के साथ गाली-गलौज करती नजर आ रही हैं।

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वीडियो में जूनियर छात्राएं डर के माहौल में कैमरे का गेट लगाकर घटना का वीडियो बनाती दिखाई दे रही हैं। वीडियो सामने आने के बाद मेडिकल कॉलेज में छात्राओं की सुरक्षा और रैगिंग पर रोक लगाने की व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं।

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