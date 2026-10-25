उरई मेडिकल कॉलेज: रैगिंग का दूसरा वीडियो भी आया सामने, सीनियर छात्राओं ने की गाली-गलौज, सुरक्षा पर उठे सवाल

उरई मेडिकल कॉलेज के रैगिंग मामले में दूसरा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। इसमें सीनियर छात्राएं जूनियर छात्राओं के साथ गाली-गलौज करती नजर आ रही हैं।

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वीडियो में जूनियर छात्राएं डर के माहौल में कैमरे का गेट लगाकर घटना का वीडियो बनाती दिखाई दे रही हैं। वीडियो सामने आने के बाद मेडिकल कॉलेज में छात्राओं की सुरक्षा और रैगिंग पर रोक लगाने की व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं। वीडियो में जूनियर छात्राएं डर के माहौल में कैमरे का गेट लगाकर घटना का वीडियो बनाती दिखाई दे रही हैं। वीडियो सामने आने के बाद मेडिकल कॉलेज में छात्राओं की सुरक्षा और रैगिंग पर रोक लगाने की व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं।

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