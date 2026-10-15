जालौन में अनूठी मिसाल: सिलेक्शन के बाद भी वेटर ने पूरी की होटल की ड्यूटी, फिर छोड़ी नौकरी

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जालौन के एक होटल में वेटर की नौकरी कर रहे मैनपुरी के पवन राजावत की मेहनत आखिरकार रंग लाई। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती का रिजल्ट ऑनलाइन चेक करने पर पवन का चयन सिपाही के पद पर हो गया। खास बात यह रही कि चयन की खुशी मिलने के बाद भी उन्होंने अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ा और पूरी ईमानदारी से रात तक होटल में ग्राहकों को खाना परोसते रहे। मूल रूप से मैनपुरी के रहने वाले पवन ने कानपुर में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की थी और खर्च चलाने के लिए उरई के होटल में वेटर का काम कर रहे थे।

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