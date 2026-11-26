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शादी के सीजन में बढ़ा सरसों के तेल का दाम, ये हैं हाथरस बाजार का हाल

Chaman Kumar Sharma

Updated Thu, 26 Nov 2026 03:58 PM IST Updated Thu, 26 Nov 2026 03:58 PM IST







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सहालग के सीजन में सरसों के तेल के दामों में अचानक 20 रुपये प्रति किलो से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कुछ दिन पहले तक जो सरसों का तेल फुटकर बाजार में 190 रुपये प्रति किलो की दर से बिक रहा था, उसके भाव अब उछलकर 210 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गए हैं। ... और पढ़ें

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