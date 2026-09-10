{"_id":"6aa28084e3e3e949c10e12ca","slug":"video-sathabtha-ma-lpa-vayarasa-ka-parakapa-2026-09-10","type":"video","status":"publish","title_hn":"सादाबाद में लंपी वायरस का प्रकोप","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

तहसील सादाबाद क्षेत्र के कई गांवों में लंपी वायरस का प्रकोप देखा जा रहा है। इस वायरस से अब तक सात गौवंशों की मौत हो चुकी है। मोनिया, एदलपुर, मीरपुर, पोदा और बिचपुरी जैसे गांवों में यह समस्या गंभीर है। पशुपालक निजी चिकित्सकों से इलाज करा रहे हैं लेकिन उन्हें कोई फायदा नहीं मिल रहा है। इससे पशुपालकों को आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। खबर प्रकाशित होने के बाद सीडीओ पीएन दीक्षित, वीडीओ सुरेश कुमार और सीवीओ विजय कुमार प्रभावित गांवों में पहुंचे। सीडीओ पीएन दीक्षित ने पशुपालन विभाग को तत्काल टीकाकरण अभियान चलाने का निर्देश दिया। उन्होंने उन पशुपालकों का दुख-दर्द भी समझा, जिनके दुधारू पशुओं की मृत्यु हुई है।

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