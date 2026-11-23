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सादाबाद में कक्षा सात के छात्र को लात-घूंसों और थप्पड़ों से पीटा

Chaman Kumar Sharma

Updated Mon, 23 Nov 2026 10:14 AM IST Updated Mon, 23 Nov 2026 10:14 AM IST







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सादाबाद क्षेत्र के मई स्थित लालाराम सरस्वती बालिका जूनियर हाईस्कूल के गेट पर कक्षा सात के 12 वर्षीय छात्र से मारपीट का मामला सामने आया है। पीड़ित छात्र के पिता प्रदीप कुमार की शिकायत पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। ... और पढ़ें

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