Hathras News: आज खास
संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस Updated Mon, 23 Nov 2026 12:49 AM IST
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- खेल स्टेडियम : महिला खो-खो और बॉलीवॉल प्रतियोगिता के लिए ट्रायल सुबह 11 बजे।
- सासनी : तहसील के सभागार में जनसुनवाई सुबह 10 बजे।
- सासनी : गंगा मंदिर से प्रभात फेरी सुबह 6 बजे।
- सादाबाद : रामलीला मैदान में श्रीकृष्ण लीला का मंचन शाम 7 बजे।
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- सासनी : तहसील के सभागार में जनसुनवाई सुबह 10 बजे।
- सासनी : गंगा मंदिर से प्रभात फेरी सुबह 6 बजे।
- सादाबाद : रामलीला मैदान में श्रीकृष्ण लीला का मंचन शाम 7 बजे।