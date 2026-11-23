सादाबाद क्षेत्र के मई स्थित लालाराम सरस्वती बालिका जूनियर हाईस्कूल के गेट पर कक्षा सात के 12 वर्षीय छात्र से मारपीट का मामला सामने आया है। पीड़ित छात्र के पिता प्रदीप कुमार की शिकायत पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।

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ग्राम चिरावली निवासी प्रदीप कुमार ने बताया कि उनका 12 वर्षीय बेटा कक्षा सात का छात्र है। 21 नवंबर को भोजनावकाश के दौरान वह स्कूल के मैदान में खेल रहा था। एक छात्रा की शिकायत पर प्रधानाचार्य ने उसे डांटा था। स्कूल की छुट्टी के बाद छात्र वैन में बैठ रहा था। तभी सरीठ निवासी सत्यपाल ने उसे पकड़कर लात-घूंसों और थप्पड़ों से पीटा। इस मारपीट में छात्र के पेट और कान में चोटें आईं। शोर सुनकर प्रधानाचार्य राजकुमार और शिक्षक देवदत्त राना ने छात्र को बचाया।आरोप है कि मारपीट करने वाले सत्यपाल ने छात्र को दोबारा स्कूल आने पर जान से मारने की धमकी दी। कोतवाल नितिन कसाना ने इस घटना की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आरोपी सत्यपाल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। पुलिस ने मामले में कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।