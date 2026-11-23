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त्योहारी खरीद के आंकड़ों पर नजर डालें तो हाथरस की सड़कों पर दोपहिया वाहनों की बादशाहत साफ दिखाई दे रही है। कुल 3,200 पंजीकृत वाहनों में अकेले 2,800 मोटरसाइकिलें और 111 मोपेड शामिल हैं। यानी हर 10 में से करीब 9 खरीदारों ने दोपहिया वाहन को अपनी पहली पसंद बनाया।इसके अलावा परिवार के साथ सफर को आरामदायक और सुरक्षित बनाने के लिए 179 लोगों ने नई कारें खरीदीं। वहीं, रबी की बोआई और कृषि कार्यों को गति देने के लिए किसानों ने भी 35 नए ट्रैक्टरों की खरीद कर बाजार को मजबूती दी है। एआरटीओ लक्ष्मण प्रसाद ने बताया कि त्योहारी सीजन में बिके शेष वाहनों के डीलर पॉइंट पंजीकरण की प्रक्रिया तेजी से अंतिम चरण में चल रही है। इस रिकॉर्ड बिक्री से परिवहन विभाग के राजस्व में भी बड़ा उछाल दर्ज किया जाएगा।220 ग्राहकों ने अपनाया ग्रीन मोबिलिटी का साथपेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच हाथरस के खरीदारों का रुझान तेजी से इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों की ओर बढ़ा है। नवंबर में कुल 220 इलेक्ट्रिक व हाइब्रिड वाहनों की बिक्री दर्ज की गई है। इनमें 196 प्योर ईवी यानी पूर्णतः इलेक्ट्रिक, दो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड और चार पेट्रोल हाइब्रिड वाहन शामिल हैं। ई-वाहनों की इस कुल खरीद में 75 प्रतिशत हिस्सेदारी दोपहिया ई-स्कूटर व ई-बाइक, 15 प्रतिशत तिपहिया ई-रिक्शा व ऑटो और 10 प्रतिशत चारपहिया ई-कार की रही है।