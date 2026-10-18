सिकंदराराऊ पुलिस ने डांट से नाराज होकर जा रहे दो बच्चे परिजनों को सौंपे

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हाथरस के थाना सिकंदराराऊ पुलिस ने "ऑपरेशन मुस्कान" के तहत दो नाबालिग बच्चों को सकुशल बरामद किया। 17 अक्तूबर को अलीगढ़ हाईवे पर दो बच्चे मिले। वे पिता की डांट से नाराज होकर अलीगढ़ से जौनपुर जा रहे थे। पुलिस ने बच्चों को भोजन-पानी दिया। बाद में उन्हें परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। परिजनों ने पुलिस का आभार जताया।

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