{"_id":"6a968acb25b7d417a00a1c77","slug":"video-sahapauu-ma-sharamathabhagavata-katha-shabharabha-sa-pahal-nakal-kalsha-yatara-2026-09-01","type":"video","status":"publish","title_hn":"सहपऊ में श्रीमद्भागवत कथा शुभारंभ से पहले निकली कलश यात्रा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

सहपऊ कस्बा में श्रीमद्भागवत कथा के शुभारंभ से पहले 108 पवित्र कलशों की भव्य कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा नानक चंद वर्मा के प्रांगण से शुरू हुई। इससे पूर्व कथा पंडाल में पंडित श्रीकृष्ण भारद्वाज ने हवन यज्ञ और कलश पूजन कराया। यह यात्रा कथा पंडाल से प्रारंभ हुई। यह सर्राफा बाजार, मुख्य बाजार, गांधी बाजार, सुभाष बाजार और पुराना थाना जैसे मोहल्लों से गुजरी। यात्रा के अंत में कथा पंडाल में ही संपन्न हुई। कस्बे के कई स्थानों पर पुष्प वर्षा कर इसका स्वागत किया गया। श्रीमद्भागवत कथा पंडित श्रीकृष्ण भारद्वाज के मुखारविंद से कही जाएगी। पंडित बृजेशानंद श्री राम कथा का वाचन करेंगे। इस आयोजन में रामजीलाल शर्मा, देवालाला, भिखारीदास, योगेन्द्र दुवे और लांगुरिया सेठ मौजूद रहे। पवन कुमार भारद्वाज, अशोक बघेल और जीतू गुप्ता भी उपस्थित थे।

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