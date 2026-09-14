Hathras News: सिटी में आज

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मुरसान : कस्बे के जीएसएएस इंटर कॉलेज में वॉलीबॉल प्रतियोगिता सुबह 11 बजे

फूल बंगला

तरफरा रोड : सिद्धगणेश महाराज मंदिर पर छप्पन भोग, फूलबंगला शाम सात बजे

महाभिषेक

होली वाली गली : चमत्कारी गणेश मंदिर पर महाभिषेक और मोदक लड्डू शृंगार का आयोजन सुबह सात बजे

ध्वजारोहण

सासनी : श्रीरामलीला कमेटी की ओर से श्रीराम महोत्सव का ध्वजारोहण अयोध्या चौक पर शाम 4 बजे

आरती

सहपऊ : कस्बे के हनुमान टीला स्थित गणेश मंदिर पर पूजा अर्चना के बाद आरती का आयोजन रात 08 बजे

शोभायात्रा

सिकंदराराऊ : कस्बे में गणेश शोभायात्रा का आयोजन दोपहर दो बजे

वॉलीबॉल