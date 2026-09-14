Hathras News: सिटी में आज
अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Mon, 14 Sep 2026 01:46 AM IST
Updated Mon, 14 Sep 2026 01:46 AM IST
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वॉलीबॉल
मुरसान : कस्बे के जीएसएएस इंटर कॉलेज में वॉलीबॉल प्रतियोगिता सुबह 11 बजे
फूल बंगला
तरफरा रोड : सिद्धगणेश महाराज मंदिर पर छप्पन भोग, फूलबंगला शाम सात बजे
महाभिषेक
होली वाली गली : चमत्कारी गणेश मंदिर पर महाभिषेक और मोदक लड्डू शृंगार का आयोजन सुबह सात बजे
ध्वजारोहण
सासनी : श्रीरामलीला कमेटी की ओर से श्रीराम महोत्सव का ध्वजारोहण अयोध्या चौक पर शाम 4 बजे
आरती
सहपऊ : कस्बे के हनुमान टीला स्थित गणेश मंदिर पर पूजा अर्चना के बाद आरती का आयोजन रात 08 बजे
शोभायात्रा
सिकंदराराऊ : कस्बे में गणेश शोभायात्रा का आयोजन दोपहर दो बजे
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मुरसान : कस्बे के जीएसएएस इंटर कॉलेज में वॉलीबॉल प्रतियोगिता सुबह 11 बजे
फूल बंगला
तरफरा रोड : सिद्धगणेश महाराज मंदिर पर छप्पन भोग, फूलबंगला शाम सात बजे
महाभिषेक
होली वाली गली : चमत्कारी गणेश मंदिर पर महाभिषेक और मोदक लड्डू शृंगार का आयोजन सुबह सात बजे
ध्वजारोहण
सासनी : श्रीरामलीला कमेटी की ओर से श्रीराम महोत्सव का ध्वजारोहण अयोध्या चौक पर शाम 4 बजे
आरती
सहपऊ : कस्बे के हनुमान टीला स्थित गणेश मंदिर पर पूजा अर्चना के बाद आरती का आयोजन रात 08 बजे
शोभायात्रा
सिकंदराराऊ : कस्बे में गणेश शोभायात्रा का आयोजन दोपहर दो बजे