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हादसा: नोएडा से औरैया जा रहे युवक की सड़क दुर्घटना में मौत, अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, फरार चालक पर मामला दर्ज

Mon, 14 Sep 2026 11:03 AM IST
Chaman Kumar Sharma अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस
अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस Published by: Chaman Kumar Sharma Updated Mon, 14 Sep 2026 11:03 AM IST
सार

श्याम सिंह नोएडा में नौकरी करता था और सुबह अपनी बाइक पर अकेला ही घर के लिए निकला था। एक अज्ञात वाहन ने उसकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर के बाद आरोपी वाहन चालक मौके से फरार हो गया।

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young man travelling from Noida to Auraiya died in a road accident
सड़क हादसा - फोटो : एएनआई

विस्तार
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सिकन्दराराऊ क्षेत्र अंतर्गत सोमवार की सुबह एटा हाईवे पर एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना हुई। नोएडा से अपने घर औरैया जा रहे एक बाइक सवार युवक की अज्ञात वाहन की टक्कर से मौत हो गई। गंभीर रूप से घायल युवक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया।

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मृतक की पहचान 30 वर्षीय श्याम सिंह पुत्र विनोद सिंह के रूप में हुई है। वह औरैया जनपद के गांव बेला का निवासी था। श्याम सिंह नोएडा में नौकरी करता था और सोमवार की सुबह अपनी बाइक पर अकेला ही घर के लिए निकला था। यह दुर्घटना एटा की तरफ 9 किलोमीटर दूर गांव टोली के निकट हुई। सुबह करीब 6:30 बजे एक अज्ञात वाहन ने उसकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। 
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टक्कर के बाद आरोपी वाहन चालक मौके से फरार हो गया। सड़क पर घायल अवस्था में पड़े श्याम सिंह को देखकर राहगीरों ने मदद की। उन्होंने तत्काल एंबुलेंस को सूचना दी और उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। डॉक्टरों ने युवक को बचाने का भरसक प्रयास किया, लेकिन उसकी जान नहीं बचाई जा सकी।
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ऐसे हुई दुर्घटना 
यह हादसा एटा हाईवे पर गांव टोली के पास हुआ। अज्ञात वाहन ने बाइक को इतनी तेज टक्कर मारी कि श्याम सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया। टक्कर के प्रभाव से वह सड़क पर गिर गया और उसे कई अंदरूनी चोटें आईं। सुबह का समय होने के कारण हाईवे पर वाहनों की आवाजाही कम थी। कुछ देर बाद वहां से गुजर रहे लोगों ने घायल युवक को देखा और मानवता दिखाते हुए उसकी सहायता की।


अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज
सूचना मिलने पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया और आवश्यक जानकारी जुटाई। मृतक श्याम सिंह के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस अब आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है ताकि आरोपी वाहन और उसके चालक की पहचान की जा सके।

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