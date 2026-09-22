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हाथरस स्पोर्ट्स स्टेडियम में निर्माण कार्यों का निरीक्षण

Tue, 22 Sep 2026 05:07 PM IST
Chaman Kumar Sharma
Chaman Kumar Sharma Chaman Kumar Sharma
Updated Tue, 22 Sep 2026 05:07 PM IST
हाथरस स्पोर्ट्स स्टेडियम में निर्माण कार्यों का निरीक्षण
हाथरस जिलाधिकारी अतुल वत्स ने आज जिला स्पोर्ट्स स्टेडियम का निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माण और सुंदरीकरण कार्यों की प्रगति जांची। जिलाधिकारी ने लॉन टेनिस कोर्ट और रनिंग ट्रैक में मिट्टी कार्य देखा। उन्होंने अधिकारियों को गुणवत्ता व समयबद्धता बनाए रखने के निर्देश दिए। इस दौरान जिला क्रीड़ा अधिकारी भी मौजूद रहे।
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