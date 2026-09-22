हाथरस: रेलवे ट्रैक पर लोहे का गार्डर छूट जाने के मामले में सीनियर सेक्शन इंजीनियर निलंबित, रोकी गई थी ट्रेन

हाथरस जंक्शन और हाथरस किला स्टेशन के मध्य रेलवे ट्रैक पर लोहे का गार्डर छूट जाने के मामले में उत्तर मध्य रेलवे के मंडल रेल प्रबंधक ने सीनियर सेक्शन इंजीनियर जयश शर्मा को सोमवार देर शाम निलंबित कर दिया। तकनीकी टीमों द्वारा प्रस्तुत संयुक्त जांच रिपोर्ट के आधार पर यह कार्रवाई की गई है।

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रेलवे ट्रैक पर कार्य कर रही ठेका फर्म पर जल्द ही अनुशासनात्मक कार्रवाई की गाज गिर सकती है। गौरतलब है कि दो दिन पूर्व शुक्रवार देर रात हाथरस जंक्शन से किला स्टेशन की ओर जा रही मेमू पैसेंजर ट्रेन (गाड़ी संख्या 64582) के संचालन के दौरान किमी संख्या 1298/15 पर ट्रैक पर छूटा लोहे का टुकड़ा ट्रेन के निचले हिस्से से टकरा गया था। लोको पायलट की सतर्कता और सूझबूझ के चलते ट्रेन को तत्काल रोक दिया गया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया था।पटरी से अवरोध हटाने और सुरक्षा जांच पूरी होने के चलते ट्रेन को करीब 45 मिनट तक मौके पर ही खड़ा रखा गया। जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद अब मंडल स्तर से इस पर सख्त रुख अपनाया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार ब्लॉक व मेंटेनेंस कार्य की निगरानी के लिए जिम्मेदार ऑन-ड्यूटी सेक्शन इंजीनियर की भूमिका की समीक्षा की गई, जिसके बाद सोमवार देर शाम कार्रवाई की गई। प्रयागराज मंडल के पीआरओ अमित कुमार सिंह ने बताया कि दो दिवसीय जांच के उपरांत सीनियर सेक्शन इंजीनियर जयश शर्मा को समिति की रिपोर्ट के आधार पर निलंबित कर दिया गया है।