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हाथरस: एसडीएम के सामने दो भाइयों ने खुद पर उड़ेला डीजल, सड़क निर्माण को लेकर हंगामा, छह पर कार्रवाई

Tue, 22 Sep 2026 06:23 PM IST
Chaman Kumar Sharma अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस
अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस Published by: Chaman Kumar Sharma Updated Tue, 22 Sep 2026 06:23 PM IST
सार

हाथरस के सासनी मोहल्ला पल्टन में इंटरलॉकिंग सड़क निर्माण को लेकर विवाद के बाद दो भाई रेशम सिंह और दलवीर सिंह ने तहसील में एसडीएम शिवप्रकाश यादव के सामने खुद पर डीजल उड़ेल लिया। एसडीएम ने माचिस छीनकर पुलिस बुलाकर स्थिति संभाली।

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Hathras Two Brothers Pour Diesel In Front Of SDM
तहसील परिसर में अपने ऊपर ज्वलनशील पदार्थ डालते पीड़ित पक्ष - फोटो : संवाद

विस्तार
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सासनी के मोहल्ला पल्टन में मंगलवार को सड़क इंटरलॉकिंग कार्य पर विवाद हो गया। निर्माण कार्य रुकवाने के लिए एक पक्ष एसडीएम शिवप्रकाश यादव से मिला। आरोप है कि प्रशासन की ओर से कोई समाधान नहीं निकलने पर दो भाई रेशम सिंह और दलवीर सिंह परिवार के साथ तहसील पहुंच गए और वहां दोनों ने अपने ऊपर बोतल में भरा डीजल उड़ेल लिया।

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यह देखकर प्रशासन में खलबली मच गई। एसडीएम ने तत्परता दिखाते हुए कर्मचारियों के सहयोग से दोनों के हाथ से माचिस छीन ली। मौके पर पुलिस फोर्स बुलाकर किसी तरह दोनों को काबू किया गया। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि नगर पंचायत प्रशासन उनकी निजी जमीन पर जबरन सड़क निर्माण करा रही है, जबकि यह क्षेत्र नगर पंचायत की सीमा से बाहर है।
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दोनों भाइयों ने बताया कि उन्होंने पूर्व में एसडीएम सासनी, मंडलायुक्त अलीगढ़, जिलाधिकारी हाथरस, नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी और अध्यक्ष से इसकी शिकायत की थी। इसके बावजूद मंगलवार सुबह नगर पंचायत की कथित सहमति से ठेकेदार इंटरलॉकिंग कार्य कराने पहुंच गया। इससे दोनों पक्षों के बीच विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई।
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शिकायतकर्ताओं का कहना है कि मामला न्यायालय में विचाराधीन है। जब तक न्यायालय में मामले का निस्तारण नहीं हो जाता, तब तक विवादित भूमि पर निर्माण कार्य रोका जाना चाहिए। उनका आरोप है कि अधिकारियों से न्याय नहीं मिलने के कारण उन्होंने यह कदम उठाया। तहसील परिसर में इस दौरान काफी देर तक हंगामे की स्थिति बनी रही। पीड़ित पक्ष ने एसडीएम पर अभद्रता करने का भी आरोप लगाया।


एसडीएम शिवप्रकाश यादव ने अभद्रता के आरोप को निराधार बताया। उन्होंने कहा कि मौके पर जाकर निर्माण कार्य रुकवा दिया गया है। नगर पंचायत अधिकारियों को भी काम रोकने की चेतावनी दी गई है। मामले की जांच कराई जा रही है और दोनों पक्षों की समस्याओं का शीघ्र निस्तारण कराया जाएगा। कोतवाली प्रभारी विपिन चौधरी ने बताया कि परिवार के छह सदस्यों पर शांति भंग के तहत कार्रवाई की गई है।

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