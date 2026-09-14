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हाथरस में यातायात पुलिसकर्मी का रिश्वत लेते वीडियो वायरल, जांच के आदेश

Chaman Kumar Sharma

Updated Mon, 14 Sep 2026 05:13 PM IST Updated Mon, 14 Sep 2026 05:13 PM IST







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हाथरस में 13 सितंबर को सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया। इस वीडियो में एक यातायात पुलिसकर्मी को पैसे लेते हुए देखा गया। पुलिस अधीक्षक हाथरस ने तत्काल इस वायरल वीडियो का संज्ञान लिया। उन्होंने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। ... और पढ़ें

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