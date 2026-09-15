Hathras News: सलेमपुर में चार हजार करोड़ से लगेंगी दो मेगा फैक्टरियां

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प्रदेश सरकार की इन्वेस्ट यूपी नीति के तहत जिले में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के जरिये उद्योग स्थापित करने की राह आसान हो गई है। सलेमपुर में विकसित किए जा रहे नए औद्योगिक क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा करीब चार हजार करोड़ रुपये के निवेश से दो मेगा फैक्टरियों की स्थापना कराने की पुरजोर कोशिशें चल रही हैं।इस बड़े निवेश के लिए आधिकारिक स्तर पर बातचीत अंतिम दौर में है और आगामी 20 दिनों के भीतर स्थिति पूरी तरह स्पष्ट होने की उम्मीद है। प्रदेश सरकार का मुख्य जोर हाथरस के इस नए औद्योगिक गलियारे में देश-विदेश के बड़े से बड़े निवेशकों को लाने पर है। वैश्विक स्तर की फैक्टरियां स्थापित होने से न केवल हाथरस का औद्योगिक परिदृश्य पूरी तरह बदल जाएगा, बल्कि जिले व आसपास के हजारों स्थानीय युवाओं के लिए प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे।सलेमपुर में करीब 499 एकड़ भूमि पर अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस नया इंडस्ट्रियल एरिया विकसित किया जा रहा है। यहां चौड़ी सड़कें, निर्बाध विद्युत आपूर्ति, जल निकासी, औद्योगिक सुरक्षा और लॉजिस्टिक सपोर्ट जैसी तमाम आवश्यक बुनियादी सुविधाओं को धरातल पर उतारने का कार्य युद्धस्तर पर जारी है। संवादमथुरा-बरेली हाईवे की कनेक्टिविटी निवेशकों की पहली पसंदइस नए औद्योगिक क्षेत्र की सबसे बड़ी खासियत इसकी भौगोलिक स्थिति है। यह पूरा इलाका मथुरा-बरेली राष्ट्रीय राजमार्ग से बिल्कुल सटा हुआ है। हाईवे से सीधा जुड़ाव होने के कारण यहां स्थापित होने वाले उद्योगों को कच्चा माल मंगाने और तैयार उत्पाद देश के अन्य हिस्सों तक भेजने में किसी तरह की परिवहन समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। यही बेहतरीन कनेक्टिविटी विदेशी निवेशकों को यहां पूंजी लगाने के लिए सबसे ज्यादा आकर्षित कर रही है। शासन स्तर से टीमें लगातार विदेशी निवेशकों के प्रतिनिधियों के संपर्क में हैं, जिससे जल्द से जल्द एमओयू और भूमि आवंटन की प्रक्रिया पूरी कराई जा सके।सलेमपुर का नया औद्योगिक क्षेत्र विश्व स्तरीय है। प्रदेश सरकार की जो सोच है, उसके हिसाब से काम हुआ तो इस इंडस्ट्रियल एरिया की अपनी अलग पहचान होगी। हम एक बहुत ही उत्कृष्ट इंडस्ट्रियल एरिया का निर्माण पूरा करने जा रहे हैं। जल्द ही हाथरस जनपद को बड़ी सौगातें मिल सकती हैं।-श्याम गोपाल, क्षेत्रीय प्रबंधक, यूपीसीडा, अलीगढ़।