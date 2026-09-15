Hathras News: आज खास
संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस Updated Tue, 15 Sep 2026 01:38 AM IST
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-होली वाली गली : चमत्कारी गणेश मंदिर पर फूल बंगला व महाआरती शाम 7 बजे।
-दाऊजी मंदिर प्रांगण : ऋषि परंपरा महोत्सव का आयोजन वेद भगवान शिविर में शाम 7 बजे।
- सासनी : समर्पण सेवा समिति द्वारा गणेश स्थापना कार्यक्रम शहीद पार्क में शाम 4 बजे।
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-दाऊजी मंदिर प्रांगण : ऋषि परंपरा महोत्सव का आयोजन वेद भगवान शिविर में शाम 7 बजे।
- सासनी : समर्पण सेवा समिति द्वारा गणेश स्थापना कार्यक्रम शहीद पार्क में शाम 4 बजे।