फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hathras News ›   The trial lasted eight years; a fine of 2,500 was imposed as the sentence.

Hathras News: आठ साल चला मुकदमा, 2500 रुपये अर्थदंड की सुनाई सजा

Tue, 15 Sep 2026 02:02 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 15 Sep 2026 02:02 AM IST
विज्ञापन
The trial lasted eight years; a fine of 2,500 was imposed as the sentence.
प्रतीकात्मक चित्र। - फोटो : Archive
आठ साल पुराने सड़क दुर्घटना के मामले में कोर्ट ने जलेसर के रहने वाले चालक धर्मेंद्र को दोषी करार देते हुए न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई। साथ ही कोर्ट ने 2500 रुपये अर्थदंड लगाया।
विज्ञापन

हाथरस जंक्शन कोतवाली में 24 फरवरी 2018 को नई बस्ती, मथुरा रोड के रहने वाले मोहम्मद आवास ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें आरोप था कि 24 फरवरी की रात को कैलोरा चौराहा पर मोहम्मद आवास की बोलेरो पिकअप गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। कासगंज से आते समय ट्रैक्टर ने ओवरटेक करते हुए टक्कर मार दी थी। हादसे में चालक व परिचालक के चोट आई थी, जिन्हें जिला अस्पताल से रेफर कर दिया गया था।
विज्ञापन

रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पुलिस ने ट्रैक्टर चालक धर्मेंद्र निवासी मोहनपुर, जलेसर के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। मामला ट्रायल पर पहुंचा। एसीजेएम कोर्ट ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य व गवाहों के आधार पर चालक धर्मेंद्र को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed