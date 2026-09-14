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हाथरस के कमला बाजार में बेखौफ युवकों ने एक युवक को 29 सेकंड में ताबड़तोड़ जड़े 21 थप्पड़-घूंसे

Chaman Kumar Sharma

Updated Mon, 14 Sep 2026 09:53 PM IST Updated Mon, 14 Sep 2026 09:53 PM IST

हाथरस शहर के व्यस्ततम कमला बाजार में बेखौफ युवकों ने मामूली विवाद में एक किराना की दुकान में काम कर रहे युवक पर हमला बोल दिया और मात्र 29 सेकंड के भीतर ताबड़तोड़ उसे 21 थप्पड़ और घूंसे जड़ दिए। भीड़-भाड़ वाले बाजार में सरेआम हुई इस घटना से दुकानदारों और राहगीरों में अफरा-तफरी मच गई। ... और पढ़ें

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