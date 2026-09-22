{"_id":"6ab259f41b31c25ac90697e5","slug":"video-bsavara-ka-ghatamapara-ma-lpa-ka-parakapa-pasha-palka-parashana-2026-09-22","type":"video","status":"publish","title_hn":"बिसावर के घाटमपुर में लंपी का प्रकोप, पशु पालक परेशान","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बिसावर की ग्राम पंचायत घाटमपुर में लंपी जैसी बीमारी का प्रकोप थम नहीं रहा। इस बीमारी से अब तक दो दर्जन से अधिक गोवंश संक्रमित हो चुके हैं। इधर, पशुपालकों का दावा है कि पिछले 10 दिनों में पांच पशुओं की दर्दनाक मौत हो चुकी है। ग्रामीणों का आरोप है कि सरकारी टोल-फ्री नंबर 1962 पर बार-बार गुहार लगाने के बाद भी कोई सुनने वाला नहीं है।

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