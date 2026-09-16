{"_id":"6aaa18c99a7f1db26c035af7","slug":"video-hardoi-husband-slits-sleeping-wifes-throat-with-a-knife-on-suspicion-of-illicit-relations-2026-09-16","type":"video","status":"publish","title_hn":"हरदोई: अवैध संबंधों के शक में पति ने सोती पत्नी का चाकू से रेता गला","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

हरदोई जिले के कोतवाली शहर क्षेत्र अंतर्गत इस्लामनगर टिलिया मोहल्ले में बुधवार रात सनसनीखेज वारदात सामने आई। अवैध संबंधों के शक में सिरफिरे पति परवेज ने सोती हुई 28 वर्षीय पत्नी नगमा की चाकू से गला रेतकर निर्मम हत्या कर दी। वारदात इतनी बेरहमी से अंजाम दी गई कि महिला का सिर धड़ से अलग हो गया। पुलिस ने आरोपी पति को हिरासत में लेकर आलाकत्ल बरामद कर लिया है।

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