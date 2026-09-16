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हरदोई मर्डर: चरित्र शंका में पति बना हैवान, चाकू से रेता पत्नी का गला, सिर धड़ से किया अलग, आरोपी हिरासत में

Wed, 16 Sep 2026 09:49 AM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हरदोई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हरदोई Published by: Himanshu Awasthi Updated Wed, 16 Sep 2026 09:49 AM IST
सार

Hardoi Murder News: कोतवाली शहर क्षेत्र अंतर्गत इस्लामनगर टिलिया मोहल्ले में बुधवार रात अवैध संबंधों के शक में सिरफिरे पति  ने सोती हुई पत्नी की चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी। वारदात इतनी बेरहमी से अंजाम दी गई कि महिला का सिर धड़ से अलग हो गया। पुलिस ने आरोपी पति को हिरासत में ले लिया है।

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Hardoi Husband turns monster over suspicion of wifes character slits her throat with knife accused in custody
शव ले जाती पुलिस, मृतका की फाइल फोटो और आरोपी पति - फोटो : amar ujala

विस्तार
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हरदोई जिले में कोतवाली शहर क्षेत्र के इस्लामनगर टिलिया मोहल्ले में बुधवार रात पति ने सोते समय पत्नी की चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक, वारदात इतनी बेरहमी से की गई कि महिला का सिर धड़ से अलग हो गया। मृतका की पहचान नगमा (28) पत्नी परवेज के रूप में हुई है।

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नगमा और परवेज करीब डेढ़ महीने से महताब के मकान में किराये पर रह रहे थे। दोनों मूल रूप से वेटगंज मोहल्ले के रहने वाले बताए गए हैं। पुलिस के अनुसार, परवेज को शक था कि नगमा किसी दूसरे व्यक्ति से फोन पर बात करती है। इसी बात को लेकर दोनों के बीच अक्सर विवाद होता था।  बुधवार रात करीब डेढ़ बजे नगमा घर के अंदर सो रही थी।

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आरोपी पति को हिरासत में लिया
इसी दौरान परवेज ने चाकू से उसका गला रेत दिया। हत्या के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया गया कि पारिवारिक बंटवारे के बाद परवेज ने अपना मकान बेच दिया था और करीब डेढ़ महीने से पत्नी के साथ किराये के मकान में रह रहा था। दोनों की शादी करीब 12 वर्ष पहले हुई थी। पुलिस ने आरोपी पति को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की है।

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