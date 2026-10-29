हरदोई: आंख की रोशनी घटने से परेशान युवक ने फंदा लगाकर दी जान

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हरदोई जिले के सांडी थाना क्षेत्र अंतर्गत घटकना गांव में आंख की घटती रोशनी से परेशान 42 वर्षीय युवक धीरू सिंह ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। दिल्ली में प्राइवेट नौकरी करने वाले धीरू आठ दिन पहले ही गांव लौटे थे। गुरुवार सुबह उनका शव गांव के बाहर नीम के पेड़ से मफलर के सहारे लटकता मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की छानबीन शुरू कर दी है।

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