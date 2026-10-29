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हरदोई: युवक ने फंदा लगाकर दी जान, खेत में नीम के पेड़ से लटका मिला शव, आंख खराब होने से था परेशान, परिजन बेहाल

Thu, 29 Oct 2026 10:06 AM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हरदोई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हरदोई Published by: Himanshu Awasthi Updated Thu, 29 Oct 2026 10:06 AM IST
सार

Hardoi News: सांडी थाना क्षेत्र अंतर्गत घटकना गांव में आंख की घटती रोशनी से परेशान युवक ने फंदा लगाकर जान दे दी। दिल्ली में प्राइवेट नौकरी करने वाले धीरू आठ दिन पहले ही गांव लौटे थे। गुरुवार सुबह उनका शव गांव के बाहर नीम के पेड़ से मफलर के सहारे लटकता मिला।

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Hardoi young man took his own life by hanging He had been distressed due to an eye ailment
मृतक की फाइल फोटो - फोटो : amar ujala

विस्तार
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हरदोई जिले में सांडी थाना क्षेत्र के घटकना गांव में आंख की खराबी से परेशान युवक ने फंदा लगाकर जान दे दी। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थाना क्षेत्र के घटकना गांव निवासी धीरू सिंह (42) पुत्र चंद्रपाल सिंह दिल्ली में रहकर प्राइवेट फैक्टरी में काम करते थे।

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मृतक के बड़े भाई रामकिशन ने बताया कि आठ दिन पूर्व वह दिल्ली से घर आए थे। बृहस्पतिवार की सुबह 3:30 बजे शौच के लिए घर से निकले थे। सुबह सात बजे गांव के बाहर खेत में खड़े नीम के पेड़ में मफलर से उनका शव लटका मिला। रामकिशन के मुताबिक उनके भाई धीरू आंख की रोशनी काफी कम होने से परेशान रहते थे।

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शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा
मृतक के परिवार में पत्नी माधुरी के अलावा दो पुत्र व दो पुत्री हैं, जिनका रो-रोकर बुरा हाल है। सूचना पाकर परिजन मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। प्रभारी निरीक्षक पुष्पराज कुशवाहा ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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