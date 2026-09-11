हरदोई: मध्यप्रदेश की बनी पांच पिस्टलों की खेप पकड़ी, बेचने आए शातिर समेत तीन गिरफ्तार

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पांच पिस्टलों की खेप लेकर हरदोई में बेचने आए शातिर समेत तीन लोगों को पिहानी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पिहानी कोतवाली पुलिस, स्वाट, एसओजी और सर्विलांस टीम की संयुक्त कार्रवाई में आरोपियों के पास से .32 बोर की पांच देशी पिस्टल, 10 मैग्जीन और 900 रुपये बरामद हुए हैं। पुलिस ने तीनों को शुक्रवार को न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।

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