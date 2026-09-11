Hardoi News: ट्रैक्टर की टक्कर से बाइक सवार दामाद और सास की मौत

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हरपालपुर कोतवाली क्षेत्र के शेखपुर निवासी सुरजीत (25) दिल्ली में प्राइवेट फैक्ट्री में काम करते थे। उनकी सास सांडी थाना क्षेत्र के नोनखारा निवासी गुड्डी (45)भी दिल्ली में ही काम करती थी। बीते सोमवार को ही सभी लोग दिल्ली से आए थे। बृहस्पतिवार को सुरजीत बाइक से गुड्डी को लेकर दवा दिलाने हरदोई गए थे। गुड्डी की बहन मीना टड़ियावां में रहती हैं। हरदोई आने पर दवा लेने के बाद गुड्डी ने मीना से फोन पर हालचाल लिया, तो मीना ने उसे गांव आने के लिए कहा। इस पर सुरजीत और गुड्डी रात में टड़ियावां जा रहीं थीं। इस दौरान हरदोई सीतापुर मार्ग पर शहबादपुर के पास ट्रैक्टर ट्राली ने बाइक में टक्कर मार दी। टक्कर लगने से बाइक सवार सास और दामाद की उछल कर दूर जा गिरे। गुड्डी की मौके पर ही मौत हो गई ,जबकि गंभीर हालत में सुरजीत को मेडिकल कॉलेज भेजा गया। यहां चिकित्सक ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। कोतवाल अतुल सिंह ने बताया कि घटना संज्ञान में है। ट्रैक्टर ट्राली पुलिस के कब्जे में है। परिजनों से शिकायत लेकर प्राथमिक की दर्ज की जाएगी।इनसेटभटक कर पहुंच गए मौत के रस्ते परटड़ियावां जाने के लिए हरदोई सीतापुर मार्ग पर इटौली पुल के पास से ही रास्ता गई है। बाइक सवार सुरजीत रात होने के कारण रास्ता भटक गया। पुल के आगे से मोड़ने की जगह वह सीतापुर रोड पर सीधे चला गया। इसी दौरान शहबादपुर के पास हादसा हो गया और सुरजीत व उसकी सास गुड्डी की मौत हो गई। गुड्डी के तीन बेटियां और एक बेटा है। सुरजीत के परिवार में पत्नी और दो बेटियां हैं।