हाईवे पर चलती कार में लगी आग, मची अफरा-तफरी

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बाबूगढ़ थाना क्षेत्र के अन्तर्गत नेशनल हाईवे 09 पर सोमवार देर शाम गढ़ से हापुड़ की ओर जा रही एक कार में अचानक आग लग गई। कार सवार लोगों ने समय रहते कार से बाहर निकलकर जान बचाई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी के पहुंचने से पहले कार जलकर खाक हो चुकी थी।

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