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Hapur News: बाइक की टक्कर से युवक गंभीर घायल, रिपोर्ट दर्ज

Sat, 07 Nov 2026 11:01 PM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 07 Nov 2026 11:01 PM IST
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Youth critically injured after being hit by a motorcycle; case registered
सिंभावली। थाना क्षेत्र में गांव सिखेड़ा के पास तेज रफ्तार बाइक की टक्कर से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल का दिल्ली के आरआर अस्पताल में उपचार चल रहा है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है।
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होशियारपुर गढ़ी निवासी शौकेंद्र सिंह ने बताया कि दो नवंबर की सुबह करीब 10 बजे उनका भाई देवेंद्र और भतीजा मोहित बाइक में पेट्रोल डलवाने सिखेड़ा पेट्रोल पंप जा रहे थे। इसी दौरान पीछे से तेज गति और लापरवाही से आ रहे बाइक सवार ने बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में देवेंद्र सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। परिजनों ने उन्हें दिल्ली के आरआर अस्पताल में भर्ती कराया। सीओ राहुल यादव ने बताया कि तहरीर मिलने पर पुलिस ने अज्ञात बाइक चालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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