Hapur News: दिवाली पर प्रदूषण से बिगड़े हालात, बहुत खराब श्रेणी में हवा, सांस लेने हुआ मुश्किल

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

--

--

--

--

--

--

--

इन दिनों वाहनों का दबाव सड़क पर बढ़ गया है। साथ ही पटाखे भी जलाए जा रहे हैं। इस कारण वातावरण में धुआं और सूक्ष्म कणों की मात्रा बढ़ गई है। वहीं, त्योहार पर भी लोगों को प्रदूषण से राहत नहीं मिल सकी है। शहर के विभिन्न इलाकों में कूड़े के ढेर में आग लगाए जाने से निकलने वाला धुआं वातावरण को और दूषित कर रहा है। इसके अलावा नियम विरुद्ध सड़कों पर निर्माण कार्य जारी हैं। वहीं, वाहनों की आवाजाही के कारण धूल उड़ रही है। वहीं, दोपहिया वाहन चालकों और पैदल चलने वालों को सबसे अधिक परेशानी हो रही है।वाहनों से निकलने वाला धुआं और सड़क किनारे जमा धूल हवा की गुणवत्ता को प्रभावित कर रहे हैं। कई स्थानों पर निर्माण सामग्री खुले में पड़ी होने से भी धूल उड़ रही है। इससे लोगों को आंखों में जलन और सांस लेने में परेशानी महसूस हो रही है। नगर पालिका की ओर से सड़कों पर पानी का छिड़काव तक नहीं कराया जा रहा है।मामले में उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सहायक अभियंता विपुल कुमार का कहना है कि दिवाली पर वाहनों का संचालन बहुत अधिक बढ़ गया है। सड़कों पर धूल न उड़े, इसके लिए पानी का छिड़काव कराया जा रहा है। कूड़ा जलने पर कार्रवाई की जाएगी।प्रदूषण का बढ़ता स्तर बच्चों, बुजुर्गों और सांस संबंधी परेशानी से जूझ रहे लोगों के लिए अधिक जोखिम पैदा कर सकता है। प्रदूषण नियंत्रण के लिए सड़कों पर नियमित पानी का छिड़काव, कूड़ा जलाने पर रोक और निर्माण स्थलों पर धूल नियंत्रण के इंतजाम जरूरी हैं।- सांस लेने में परेशानी और खांसी की समस्या।- आंखों, नाक और गले में जलन।- सांस के मरीजों को अधिक परेशानी होना।- लंबे समय तक संपर्क में रहने से फेफड़ों की कार्यक्षमता प्रभावित होना।- बच्चों और बुजुर्गों के स्वास्थ्य पर बुरा असर।आसपास के क्षेत्रों में प्रदूषण की स्थितिक्षेत्र का नाम एक्यूआईदिल्ली 369नोएडा 297गाजियाबाद 277बुलंदशहर 283मेरठ 245गजरौला 382