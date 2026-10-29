{"_id":"6ae2f313f6101d33ad083e11","slug":"video-597-kg-of-adulterated-paneer-destroyed-in-hapur-two-samples-sent-for-testing-2026-10-29","type":"video","status":"publish","title_hn":"हापुड़ में 597 किलो पनीर नष्ट कराया, दो नमूने जांच को भेजे","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

हापुड़ में 597 किलो पनीर नष्ट कराया, दो नमूने जांच को भेजे

विकास कुमार

Updated Thu, 29 Oct 2026 12:47 PM IST Updated Thu, 29 Oct 2026 12:47 PM IST







Link Copied



यूपी के हापुड़ में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम ने बुधवार देर रात एनएच-9 पर चोटीवाला ढाबे के पास 597 किलो पनीर नष्ट कराया। इसकी कीमत करीब 1.81 लाख रुपये बताई गई है। ... और पढ़ें

विज्ञापन