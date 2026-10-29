रात में सप्लाई हो रहा था 'सफेद जहर': नीले ड्रम में भरा था 600 किलो माल, बड़े फ्रीजर और दो पेटियां भी बरामद

गड्ढा खुदवाकर मिट्टी में दबाकर नष्ट कराया गया

पनीर गंदे बर्तनों में अस्वच्छ स्थिति में रखा मिला। उसमें खट्टापन और दुर्गंध भी आ रही थी। मिलावट के संदेह में पनीर के दो नमूने जांच के लिए लिए गए। शेष 597 किलो पनीर जेसीबी मशीन से गड्ढा खुदवाकर मिट्टी में दबाकर नष्ट कराया गया। कार्रवाई के दौरान मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी पंकज कुमार, खाद्य सुरक्षा अधिकारी सोमेंद्र सिंह और आरपी गंगवार मौजूद रहे।