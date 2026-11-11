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हमीरपुर: शॉर्ट सर्किट से धू-धूकर जली कार, सूझबूझ से बची पांच लोगों की जिंदगी

Himanshu Awasthi

Updated Wed, 11 Nov 2026 11:29 AM IST Updated Wed, 11 Nov 2026 11:29 AM IST







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राठ कोतवाली क्षेत्र में मेला देखकर लौट रही चलती कार में अचानक शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। कार सवार दंपति और दो बच्चों समेत पांचों लोगों ने समय रहते कूदकर अपनी जान बचाई, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। ... और पढ़ें

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