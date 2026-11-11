हमीरपुर: चलती कार बनी आग का गोला, दंपती और बच्चों ने कूदकर बचाई जान, ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत से पाया काबू
Hamirpur News: राठ कोतवाली क्षेत्र में मेला देखकर लौट रही चलती कार में अचानक शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। कार सवार दंपति और दो बच्चों समेत पांचों लोगों ने समय रहते कूदकर अपनी जान बचाई, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया।
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हमीरपुर जिले के राठ कोतवाली क्षेत्र में कस्बाखेड़ा के पास एक चलती हुई कार अचानक आग का गोला बन गई। गनीमत यह रही कि कार में सवार दंपति और दो बच्चों सहित पांचों लोगों ने सूझबूझ दिखाते हुए चलती गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचा ली। इस भयानक हादसे में कार पूरी तरह जलकर खाक हो गई, लेकिन सभी यात्री सुरक्षित हैं।
जानकारी के अनुसार, कार में सवार लोग राठ क्षेत्र में लगा मेला देखने के बाद अपनी ईऑन कार से वापस महोबा जा रहे थे। जब उनकी कार राठ कोतवाली क्षेत्र के कस्बाखेड़ा के पास पहुंची, तो अचानक गाड़ी के बोनट से धुआं निकलने लगा। देखते ही देखते देखते ही देखते कार ने भीषण आग का रूप ले लिया।
कूदकर बचाई जान
कार में अचानक आग लगते ही वाहन में सवार लोगों में चीख-पुकार मच गई। खतरा भांपते हुए चालक और अन्य सवारों ने चलती कार से तुरंत बाहर छलांग लगा दी। वाहन से निकलते ही आग ने पूरी कार को अपनी चपेट में ले लिया। सूचना मिलते ही ग्रामीण मौके पर पहुंचे।
ग्रामीणों ने पाया काबू
इसके बाद कड़ी मशक्कत से आग पर काबू पाया। हालांकि, तब तक कार पूरी तरह जल चुकी थी। शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगने की आशंका जताई जा रही है। समय रहते लोगों के बाहर निकल जाने से एक बड़ा और भीषण हादसा टल गया।