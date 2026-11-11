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हमीरपुर: संदिग्ध हालात में ट्रक चालक की मौत, घर में जमीन पर पड़ा मिला शव, मुंह से निकल रहा था झाग, जांच शुरू

Wed, 11 Nov 2026 09:54 AM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हमीरपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हमीरपुर Published by: Himanshu Awasthi Updated Wed, 11 Nov 2026 09:54 AM IST
सार

Hamirpur News: मौदहा क्षेत्र स्थित करहिया गांव में मंगलवार शाम संदिग्ध परिस्थितियों में ट्रक चालक का शव घर के अंदर जमीन पर पड़ा मिला। मुंह से झाग निकलता देख परिजन उन्हें सीएचसी ले गए, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।

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Hamirpur Truck driver dies under suspicious circumstances; body found lying on floor at home
मृतक की फाइल फोटो - फोटो : amar ujala

विस्तार
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हमीरपुर जिले में मौदहा कोतवाली क्षेत्र के करहिया गांव में मंगलवार शाम संदिग्ध परिस्थितियों में एक ट्रक चालक की मौत हो गई। 48 वर्षीय चालक का शव घर के अंदर जमीन पर पड़ा मिला। मुंह से झाग निकलता देख परिजन आनन-फानन में उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मौदहा ले गए, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। मृतक के छोटे भाई संतोष ने बताया कि राजू कुशवाहा पुत्र बाबूलाल की शनिवार को अचानक तबीयत खराब हो गई थी।

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इसके बाद से उनका इलाज चल रहा था। मंगलवार शाम भतीजे ने घर का दरवाजा खोला तो राजू जमीन पर पड़े मिले। उनके मुंह से झाग निकल रहा था। परिजन उन्हें तत्काल सीएचसी लेकर पहुंचे, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी।राजू तीन भाइयों में सबसे बड़े थे और ट्रक चलाकर परिवार का भरण-पोषण करते थे। उनकी पत्नी आशा करीब 15 वर्ष पहले घर छोड़कर बांदा जिले के अतराहट स्थित मायके में रहने लगी थीं।

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शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा
उनके दो बेटे और दो बेटियां हैं। बड़ी बेटी की शादी हो चुकी है। मृतक के माता-पिता छोटे बेटे संतोष के साथ रहते हैं। तीनों भाई अलग-अलग रहते थे। परिजनों के अनुसार परिवार में किसी तरह का विवाद नहीं था।कोतवाली प्रभारी संतोष सिंह ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। रिपोर्ट आने के बाद मौत की वजह स्पष्ट होगी। उसी के आधार पर आगे की जांच और कार्रवाई की जाएगी।

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