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हमीरपुर में संदिग्ध हालात में ट्रक चालक की मौत से मचा हड़कंप

Himanshu Awasthi

Updated Wed, 11 Nov 2026 09:53 AM IST Updated Wed, 11 Nov 2026 09:53 AM IST







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हमीरपुर के मौदहा क्षेत्र स्थित करहिया गांव में मंगलवार शाम संदिग्ध परिस्थितियों में 48 वर्षीय ट्रक चालक राजू कुशवाहा का शव घर के अंदर जमीन पर पड़ा मिला। मुंह से झाग निकलता देख परिजन उन्हें सीएचसी ले गए, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। ... और पढ़ें

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