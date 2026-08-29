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Video: 34,512 बहनों और सहयात्रियों ने की मुफ्त यात्रा, रोडवेज पर उमड़ा उत्साह
रक्षाबंधन पर्व पर महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा की सुविधा का लाभ लेने के लिए शनिवार को भी रोडवेज बस अड्डे पर उत्साह देखने को मिला। बीते दो दिनों में 34,512 बहनों और उनके सहयात्रियों ने रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा की। पर्व को लेकर घर पहुंचने और भाई-बहन के रिश्ते की डोर को मजबूत करने के लिए महिलाओं को बहुत राहत मिली। शनिवार को सुबह से ही रोडवेज बस अड्डे पर यात्रियों की आवाजाही बनी रही। महिलाओं और उनके साथ यात्रा कर रहे परिजनों में मुफ्त यात्रा सुविधा को लेकर खासा उत्साह दिखा। बसों में सीट पाने के लिए यात्रियों की भीड़ रही, वहीं रोडवेज कर्मी यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए व्यवस्थाएं संभालते रहे।
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